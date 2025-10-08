Haberler

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Zaferle Başladı

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yenerek sezonu galibiyetle açtı. Maç, Bulgaristan'da oynandı ve iki takım arasında çekişmeli anlara sahne oldu.

Salon: SamElyon

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ventsislav Velikov ( Bulgaristan ), Ioannis Tsibouris (Yunanistan)

TOFAŞ: Thomasson 10, Perez 10, Lewis 5, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 25, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 4, Kidd 8, Besson 20

Bnei Penlink Herzliya : Lutaty, Lugashi 3, Stewart 23, Carter 11, Onuaku 16, Varnado 12, Francis 13, Heidegger 8

1. Periyot: 24-22

Devre: 49-49

3. Periyot: 63-75

Beş faulle çıkan: 33.52 Onuaku (Bnei Penlink Herzliya )

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında TOFAŞ, Bulgaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 yendi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500
