TOFAŞ, Başantrenör Orhun Ene ile Anlaşma Sağladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, 2024-2025 sezonu için başantrenör Orhun Ene ile anlaşma sağladı. Kulüp, yeni sezonda hedeflere birlikte yürüyecekleri Ene'ye başarılar diledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli koçumuz Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.