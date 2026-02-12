Haberler

TOFAŞ, Emil Rajkovic ile yollarını ayırdı

TOFAŞ, Emil Rajkovic ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Rajkovic'e yaptığı katkılar için teşekkür etti.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2025-2026 sezonu öncesinde Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen koçumuz Emil Rajkovic, görev süresi boyunca kulübümüz için özverili çalışmalarda bulunmuş, ailemizin bir parçası olarak takımımızı örnek bir şekilde temsil etmiştir. Gelinen süreçte yolların ayrılması kararı aldığımız değerli antrenörümüze, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde en içten dileklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...