TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Ederek Çeyrek Finale Hızla İlerletti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 94-80'lik skorla geçerek seride avantaj sağladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Reed 13, Perez 21, Yiğitcan Saybir 5, Trifunovic 14, Pasecniks 13, Berk Demir 16, Özgür Cengiz 3, Bankston 6, Tolga Geçim 3, Gauzın
Başantrenör: Orhun Ene
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 7, Odiase 4, Cavanaugh 9, Bouteille 5, Furkan Haltalı 4, Simonovic 7, Ponitka 12, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 17, Göktuğ Baş 2
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 30-22 (TOFAŞ lehine)
Devre: 53-39 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 68-68 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor