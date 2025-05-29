TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Ederek Çeyrek Finale Hızla İlerletti

TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Ederek Çeyrek Finale Hızla İlerletti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 94-80'lik skorla geçerek seride avantaj sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 94-80 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Reed 13, Perez 21, Yiğitcan Saybir 5, Trifunovic 14, Pasecniks 13, Berk Demir 16, Özgür Cengiz 3, Bankston 6, Tolga Geçim 3, Gauzın

Başantrenör: Orhun Ene

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 7, Odiase 4, Cavanaugh 9, Bouteille 5, Furkan Haltalı 4, Simonovic 7, Ponitka 12, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 17, Göktuğ Baş 2

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 30-22 (TOFAŞ lehine)

Devre: 53-39 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 68-68 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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