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TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 88-86 yenerek galibiyetini sürdürdü

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 88-86 yenerek galibiyetini sürdürdü.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 13, O'Brien 11, Sakic 2, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 14

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca Tülüoğlu, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 4, Boutsiele 12, Can Maxim Mutaf 1, Taylor 6, Scrubb 6, Berkay Candan, Cavanaugh 22, Bouteile 21

1'İNCİ PERİYOT: 24-26

DEVRE: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden TOFAŞ, kıran kırana geçen maçta rakibini 88-86 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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