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TOFAŞ, B. Löwen Braunschweig'i 102-90 ile Geçti

TOFAŞ, B. Löwen Braunschweig'i 102-90 ile Geçti
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FIBA Europa Cup A Grubu'nda TOFAŞ, evinde ağırladığı Almanya temsilcisi B. Löwen Braunschweig'i 102-90'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Sergii Zashchuk, Zdenko Tomasovic, Loannis Tsimpouris

TOFAŞ: Marcquise Reed 20, Yiğitcan Saymir 19, O B'rıen 15, Tolga Geçim 13, Uros Trıfunovıc 9, Kris Bankston 9, Trevor Thompson 7, Alex Perez 5, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 2

B. LÖWEN BRAUNSCHWEİG: Barra Njie 23, Sananda Fru 14, TJ Crockett Jr 12, Amas Velicka 12, Ferdinand Zylka 8, Gian Aydinoglu 7, Luca Ewelt 6, Romario Holloway 4, Chavares Flanigan 3, Luka Scuka 1

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

DEVRE: 58-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-65

FIBA Europa Cup'ın A Grubu 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi B. Löwen Braunschweıg'i 102-90'lık skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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