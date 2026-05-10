Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, evinde Aliağa Petkimspor'u 73-71'lik skorla mağlup etti. Maçta her iki takım da mücadeleci bir oyun sergiledi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 9, Tolga Geçim 2, Blazevic 6, Besson 17, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Korkmaz 11, Kidd 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 16, Efianayi 23, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Sajus 2, Brown 5, Franke 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Troy Şav 4, Floyd 3

1. Periyot: 13-21

Devre: 35-47

3. Periyot: 59-58

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
