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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Terrell Carter'ı transfer etti

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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın Betcity Parma takımından ABD'li pivot Terrell Carter ile anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Rusya liginde 41 maçta 13 sayı, 5.9 ribaunt ortalaması yakaladı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen ABD'li Terrell Carter ile anlaşma sağladı.

Bursa temsilcisinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket'te de forma giyen 30 yaşındaki pivot ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Terrel Carter, geçen sezon Rusya liginde görev yaptığı 41 karşılaşmada 13 sayı, 5,9 ribaunt, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamasıyla mücade etti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
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