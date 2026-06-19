Haberler

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında Fransa'dan ABD'li pivot Jamuni McNeace'i transfer etti.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen ABD'li Jamuni McNeace ile anlaşma sağladı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor'da da forma giyen McNeace ile sözleşme imzaladı.

McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde, 31 maçta 10,6 sayı, 5 ribaunt; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11,1 sayı ve 4,4 ribaunt maç başı ortalama sergiledi.

Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek, 1996 doğumlu ve 2,08 cm boyundaki basketbolcu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu

Premier Lig'e hiç istemeyeceği bir maçla başlıyor

Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu

İşte hapis cezası alan AK Partili başkanın yerine seçilen isim
Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi

Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Dakikalarca içeri giremedi
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok