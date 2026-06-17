Haberler

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı. Reynolds, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.

Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.???????

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Usulsüz sağlık raporu düzenleyerek kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan 4 kişi tutuklandı

Usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Otomobil apartman bahçesine uçtu, faciadan dönüldü

Otomobil apartman bahçesine daldı!

Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle