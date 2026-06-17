TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattı
TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı. Reynolds, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.
Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.
Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.???????
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz