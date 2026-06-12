TOFAŞ, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Bryce Jones'u kadrosuna kattığını duyurdu.

2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarına başlayan TOFAŞ, Yunanistan'ın Aris BC takımında forma giyen skorer oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı. TOFAŞ Başantrenör Massimo Cancellieri ile 2022-2023 sezonunda Fransa'nın Limoges CSP takımında'da birlikte çalışan Jones, son olarak Yunanistan'ın Aris BC takımında forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 15 sayı, 2.9 ribaund, 5 asist, 1.2 top çalma; Eurocup'ta ise 18 maçta 17.6 sayı (yüzde 33.3 üçlük), 3.4 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma maç başı ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı. 1994 doğumlu ve 1.83 cm boyundaki basketbolcu, oyun kurucu (1) pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı