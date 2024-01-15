TMOK Üniversiteler Fair Play Kervanı Batman Üniversitesi'nde

TMOK Üniversiteler Fair Play Kervanı, yılın ilk ziyaretini Batman'a yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında başlatılan bir proje ile fair play ruhunu ülke gençliğine aşılamak için Türkiye'deki üniversiteleri ziyaret ederek etkinlikler düzenleyen TMOK Fair Play Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını ve 6 Şubat depremi nedeniyle ara verdiği programına 2024 yılı itibarıyla yeniden başladı.

Üniversiteler Fair Play Kervanı, bu kapsamda 2024 yılında ilk ziyaretini Batman Üniversitesi'ne yaptı. Kervan üyeleri okul yönetimi ve öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandı.

TMOK Fair Play Komisyonu, Batman Üniversitesi'nde Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Sergisi ve panel düzenledi. Sergiyi çok sayıda kişi ziyaret ederken fair play ruhunun anlatıldığı panel de yoğun ilgi gördü.

TMOK Üniversiteler Fair Play Kervanı, 9 yıl içinde 67 üniversiteyi ziyaret ederek 100 binden fazla öğrenciye ulaştı. Proje, başarısından dolayı Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Fair Play Büyük Ödülü ile taltif edilmişti.