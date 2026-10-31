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TMOK'un olağanüstü tüzük genel kurulunda yeni tüzük oy birliğiyle kabul edildi

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TMOK'un Olimpiyatevi'ndeki olağanüstü tüzük genel kurulunda, IOC mutabakatıyla düzenlenen yeni TMOK Tüzüğü oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Başkan Veli Ozan Çakır son yedi aydaki projeleri ve uluslararası başarıları paylaştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) olağanüstü tüzük genel kurulu yapıldı.

Olimpiyatevi'ndeki toplantıya TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, genel sekreter Neşe Gündoğan ve genel kurul üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Perviz Aran'ın yürüttüğü olağanüstü tüzük genel kurulunda, divan başkan yardımcılığını Nazlı Çağla Dönertaş Selcik, katiplikleri de Göksu Üçtaş Şanlı ve Sinan Mısırlı üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını ve komitenin 118 yıllık köklü geçmişini kutlayarak sözlerine başlayan başkan Veli Ozan Çakır, son yedi ayda hayata geçirilen projeleri, uluslararası başarıları ve güncel kurumsal işbirliklerini paylaştı. Konuşmasında yeni tüzüğün taşıdığı öneme dikkati çeken Çakır, güncellenen tüzük maddelerini genel kurul üyeleriyle paylaştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) mutabakatıyla düzenlenen yeni TMOK Tüzüğü, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul, TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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