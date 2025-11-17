Haberler

TMOK Fair Play Komisyonu 44 Yaşına Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesindeki Fair Play Komisyonu, 44. yılını kutladı. 1982’den beri her yıl Türkiye'de fair play ödülleri veren komisyon, 'Bir Sporcu Bir Okul' projesiyle liseli gençlere fair play ilkelerini anlatmaya devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesindeki Fair Play Komisyonu, 44 yaşına girdi.

TMOK'dan yapılan açıklama göre, 1981 yılında kuruluş olarak kabul edilen Dünya Fair Play Konseyini (CIFP), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tavsiye etmesiyle TMOK da bir komisyon kurdu.

1982 yılından itibaren her yıl Türkiye ödüllerini açıklayarak, "fair play"in yaygınlaşmasına katkı sunan komisyon, "Bir Sporcu bir Okul" projesi ile liseli gençlere de "fair play" ilkelerini anlatmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 44 yılı geriden bırakan "fair play"in Türkiye yolculuğunda önemli işlere imza atıldığını belirterek, TMOK'un bu yolda güçlü adımlarla yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.

Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise bugüne kadar "fair play"in gelişmesine sportif ve toplumsal olarak katkı veren tüm başkanlar ve yöneticilere çabaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.