TMOK 2022 Fair-Play Ödülleri Açıklandı

TMOK 2022 Fair-Play Ödüllerini kazananlar Bakırköy Olimpiyatevi'nde yapılan basın toplantısında açıklanırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) ise Fair-Play Komisyonu'nun tüm çalışmalarını yakından takip etmesi sebebiyle Kutlama Mektubu ödülüne laik görüldü.

TMOK 2022 Fair-Play Ödüllerini kazananlar Bakırköy Olimpiyatevi'nde yapılan basın toplantısında açıklanırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) ise Fair-Play Komisyonu'nun tüm çalışmalarını yakından takip etmesi sebebiyle Kutlama Mektubu ödülüne laik görüldü.

TMOK 2022 Fair-Play Ödülleri kazananlar Bakırköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde yapılan basın toplantısında açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA), Fair-Play Komisyonu'nun tüm çalışmalarını yakından takip ederek, fair-play ruhunun yerleşmesine yönelik yapılan her türlü organizasyona haber desteği vermesi nedeniyle Kutlama Mektubu ödülüne layık görüldü. Düzenlenen basın toplantısında, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar açılış konuşması yaparken, 2. Başkan Bilge Donuk ve başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ile Sevim Güllü kazanan isimleri, gerekçeleriyle birlikte açıkladı.

TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye'ye ve aynı zamanda fair-play'a hizmet eden herkese teşekkürlerini sunarak, "Bu komitenin bir kolu olan, grubu olan, onuru olan Fair-Play Komisyonu'nun, Türkiye ve dünyada yaptığı iş zor bir iştir. Niçin zordur? Kötülerin içinden iyisini bulmak kolay ama iyilerin içinden en iyisini bulmak zor. Bize katılan jürilerle birlikte, her yıl Türkiye'de insanların ileride torunlarına kalacak bir ödülü, fair-play ödülü veriyoruz. Torunların bir gazetede görüp, 'Dedem fair-play ödülü almış' demesi, çok büyük bir onur. Ödül kazananları kutluyorum. Kısmet olsun, önümüzdeki yıllarda da hep beraber bu yolda yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Arıpınar, ilk kez, ihtiyaç olduğunu düşündükleri için toplumsal olaylarla ilgili de fair-play ödülü vermeye başladıklarını ve yönetim kurulu üyelerinin adayları seçtiğini de kaydederek, eylül ayında düzenlenecek törenle ödüllerin verileceğini ve 7 Eylül'de de Dünya Fair-Play Günü'nü bir organizasyonla kutlayacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL