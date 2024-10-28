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TKİ Tavşanlı Linyitspor sahasında Fethiye İdmanyurduspor'u konuk etti

TKİ Tavşanlı Linyitspor sahasında Fethiye İdmanyurduspor'u konuk etti
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Kütahya Bölgesel Amatör Lig'de TKİ Tavşanlı Linyitspor evinde grubun güçlü rakiplerinden Fethiye İdmanyurduspor ile golsüz berabere kaldı.

Kütahya Bölgesel Amatör Lig'de TKİ Tavşanlı Linyitspor evinde grubun güçlü rakiplerinden Fethiye İdmanyurduspor ile golsüz berabere kaldı.

Tavşanlı Ada sahasında Muhammed Alperen Çopur, Enver Burak Günden ve Berke Bağırlar hakem üçlüsü ile karşılaşma, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Her iki takımın da etkisiz başladığı karşılaşmada dakikalar ilerledikçe TKİ Tavşanlı Linyitspor rakip takım Fethiye İdmanspor kalesinde etkili ataklar geliştirdi. Ancak sonuç gol olarak yansımadı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına 0-0'la gidildi.

İlk yarıya da her iki takımda kontrollü başladı. Ligin mevut lideri konumunda bulunan Fethiye İdmanspor zaman zaman hızlı geçişlerle Linyitspor kalesinde etkili ataklar geliştirse de istediği golü bulamadı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyundan düşen Fethiye İdmanspor karşısında TKİ Linyitspor yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele başladığı gibi golsüz bitti. Linyitspor aldığı beraberlikle puanını 5'e çıkardı haftayı 8. sırada tamamladı. Kırmızı siyahlılar önümüzdeki hafta ligin güçlü ekiplerinden Balıkesir temsilcisi Eti Maden Etispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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