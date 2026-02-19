Tırmandığı zirvelerden topladığı taşları kafesinde sergiliyor

Trabzon'da yaşayan dağcılığa meraklı Köksal Sonbay, zirvelerden topladığı taşlar ve dağcılık malzemelerini işlettiği kafede sergiliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve özel kulüplerden eğitim alan Sonbay, 23 yaşında dağ tırmanışlarına başladı.

Üye olduğu kulüplerde arkadaşlar edinen 45 yaşındaki Sonbay, hava ve iklim koşullarının elverdiği dönemlerde tırmanışlarını aktif olarak sürdürüyor.

Sonbay, kent merkezinde 12 yıl önce açtığı kafede, tırmandığı zirvelerden topladığı taşların yanı sıra dağcı arkadaşlarına ait tırmanış malzemelerini de sergileyerek müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Köksal Sonbay, AA muhabirine, konseptin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Dağcılığın disiplin gerektiren bir ekip sporu olduğunu belirten Sonbay, "Bu sporu yaparken aldığınız haz, özgürlük ve başarma hissi, birçok şeyi beraberinde getiriyor." dedi.

Sonbay, her tırmanışa malzeme, donanım ve kondisyon açısından hazır başlanması gerektiğini dile getirerek, ufak bir hatanın sporcu ve ekip arkadaşlarını tehlikeye sokabileceğini ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında onlarca dağa tırmandığını aktaran Sonbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürcistan'da tırmandığımız Kazbek Dağı 5 bin 47 metrelik bir kış tırmanışıydı. Sadece son kamptan zirvesine gidip gelmemiz 19 saat sürdü. Orada bir dağ evi var dağcıların konaklaması için yapılmış. Oraya yattığımda 'üç gün buradan kalkmak istemiyorum' dedim. O kadar çok yorulmuştuk, hem mental hem fiziksel olarak. En zoru o diyebilirim."

"Hepsinin bir hatırası var"

Sonbay, kafesinde sergilediği malzeme ve taşların her birinin hatırası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kafenin bu hale gelmesinin, bu dekorların oluşturulmasının 11 yılı aşkın bir geçmişi var. Hepsinin bir hatırası var. İnternet üzerinden bir mağazadan almadık. Ayakkabı, karda yürüdüğümüz hedikler, ipler bunlar müşterilerin dikkatini çekiyor. Bir taraftan bu spora dikkat çekmek istedik, bir taraftan da kendi sevdiğimiz ve gördüğümüzde mutlu olacağımız materyallerle burayı donatmaya çalıştık."

"Taşlar benim için önemli, bana huzur veriyor"

İşletmesinde en çok dağların zirvelerinden getirdiği taşların dikkati çektiğini ifade eden Sonbay, "Taşlar benim için önemli, bana huzur veriyor. Sadece o duvarda gördükleriniz değil, benim odamda, ofisimde birçok yerde o taşlardan var. Bu da zirvesine çıktığım dağlardan bir anı olarak sakladığım, sergilediğim, insanların görüp merak ettiği taşlar." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok zirvesine tırmandığını belirten Sonbay, "Yurt içinde ve yurt dışında tırmanışlar yaptım. Benim için çok önemli. Ben onları gördüğümde birçok şeyi hissedebiliyorum. O dağı, yaptığımız tırmanışı, oradaki yemeği, içtiğimiz çayı, sohbetleri ve zorlukları o taşlara baktığımda görebiliyorum. Onlardan da bir parça burada olması beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.