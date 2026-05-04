Tırhandil Cup Kış Trofesi Final Etabı tamamlandı

BODRUM'un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması ve denizcilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin altıncı ve son ayağı, Bodrum Ticaret Odası etabı olarak 2–3 Mayıs tarihlerinde Bodrum açıklarında gerçekleştirildi. Sezonun final etabı olması sebebiyle büyük önem taşıyan yarışlarda ekipler, hem etap dereceleri hem de genel klasman sonuçları için mücadele etti. Değişken rüzgar koşulları ve parkur üzerindeki stratejik karar anları, final etabının teknik zorluk seviyesini artırırken, ekipler sezon boyunca edindikleri deneyimi son yarışlara yansıttı.

Tırhandil Cup'ın kendine özgü yapısını oluşturan farklı gövde tipleri ve performans özellikleri, final etabında da yarışın dinamiklerini belirleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Özellikle rüzgar geçişlerinin belirleyici olduğu anlarda ekiplerin anlık kararları, sıralamalara doğrudan etki etti. Altı ay süren trofenin final ayağıyla birlikte sezonun genel klasman sonuçları da netleşti. Kış koşullarında gerçekleşen etaplar boyunca ortaya konan performans, istikrar ve ekip uyumu sezonun kazananlarını belirleyen temel faktörler oldu. Yarışlarda Tirhandil'de 1'inci Gargantua, 2'nci Hızır ve 3'üncü Beliz oldu. A kategorisinde 1'inci Bastarda, 2'nci Muammer Bey ve 3'üncü Whispers, B kategorisinde ise 1'inci Hızır, 2'nci Gargantua ve 3'üncü Beliz oldu.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin 5'inci ve 6'ncı ayak ve genel klasman ödülleri, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ev sahipliğinde, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Denizcilik camiasını bir araya getiren törende, sezon boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan ekipler ödüllerini aldı. Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, final etabının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tırhandil Cup bugün geldiği noktada sadece bir yarış organizasyonu değil, Bodrum'un denizcilik kültürünü yaşatan güçlü bir platform haline geldi. Her biri farklı karaktere sahip teknelerin aynı parkurda buluşması, bu organizasyonu özel kılan en önemli unsurlardan biri. Sezon boyunca ortaya konan emek, dayanışma ve tutku, tırhandilin yaşayan bir miras olduğunu bir kez daha gösterdi. 10'uncu yılımızda bu mirası büyüterek geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı