Eskişehir Anadolu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefleyen Tire 2021 FK, evinde Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarıda Eskişehir Anadolu öne geçti, ikinci yarıda ise Tire 2021 FK beraberliği sağladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Tire 2021 FK evinde Eskişehir Anadolu takımı ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 27'nci dakikasında Eskişehir Anadolu penaltıdan Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci yarının 67'nci dakikasında Ümit Kurt attığı golle maça beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Bu sonucun ardından Tire 2021 FK puanını 28 yaparken, Eskişehir Anadolu da 16 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
