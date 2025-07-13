Tire 2021 FK, Teknik Direktör Uygulayıcı Ufuk Uysal ile Anlaştı

KULÜP yönetimi Özkan Karadaş'a resmen devredilen 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK teknik direktörünü belirleyip, transferin startını verdi. Daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur'u getiren Tire ekibi teknik direktörlük için Ufuk Uysal ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde 68 Aksaray Bld, Ayvalıkgücü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Ünye 1957, Çorlu 1947, Silifke Belediyespor kulüplerinde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Uysal'ın yarın sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip iç transferde de Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel'le yeniden anlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor