Söke 1970 SK: 1-0
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, evinde Söke 1970 SK'yı 1-0 mağlup etti. Mustafa Çalışkan'ın 64'üncü dakikada attığı golle maçı kazanan Tire, puanını 22'ye çıkararak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Söke ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor