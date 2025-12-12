Söke 1970 SK: 1-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren iki Ege ekibini karşı karşıya getiren maçta Tire 2021 FK evinde Söke 1970 SK'yı tek golle yendi: 1-0. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 64'üncü dakikada Mustafa Çalışkan'ın golüyle kazanan ev sahibi ekip, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 22 yaptı. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Söke ise 21 puanda kaldı.

