Tire 2021 FK sol şeritte
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, evinde oynadığı maçta Söke 1970 SK'yı 1-0 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. Mustafa Çalışkan'ın kaydettiği golle maçı kazanan Tire, 22 puanla Play-Off potasındaki yerini korudu.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, evinde Play-Off yarışında çekiştiği rakiplerinden Söke 1970 SK'yı 1-0 mağlup ederek son 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı. Rakibini evinde Mustafa Çalışkan'ın golüyle yenen Tire büyük sevinç yaşadı. Bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen fren yapmayan sarı-kırmızılı ekip grupta 22 puanla Play-Off potasından kopmadı.
