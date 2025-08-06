Tire 2021 FK, İbrahim Mirza Aral ile Anlaştı

Tire 2021 FK, İbrahim Mirza Aral ile Anlaştı
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3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, Almanya doğumlu gurbetçi orta saha oyuncusu İbrahim Mirza Aral ile sözleşme imzaladı. Aral, geçmişte Eintracht Frankfurt altyapısında yetişmiş ve farklı kulüplerde başarılı performanslar sergilemiştir.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde gurbetçi orta saha oyuncusu İbrahim Mirza Aral ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak orta saha hattımıza önemli bir takviye gerçekleştirdik. 2000 doğumlu, Almanya doğumlu, sol ayağını etkili kullanan İbrahim Mirza Aral, artık sarı-kırmızı formamız için ter dökecek. Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen, Adıyaman FK, Bulvarspor, Keçiörengücü gibi kulüplerin formasını terleten İbrahim Mirza Aral'a kulübümüze hoş geldin diyor, Tire Futbol Kulübü forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Geçen sezon ilk yarıda Adıyaman FK ile 3'üncü Lig'de 14 maçta 2 gol, kupada 1 gol atan İbrahim, ikinci devrede Bölgesel Amatör Lig'de Kahta 02 formasıyla 9 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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