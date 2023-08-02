Tirana-Beşiktaş maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Arnavutluk ekibi Tirana'nın konuğu olacak Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, avantajlı skoru iyi değerlendirip maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Air Albania Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, güzel bir havada, Tiran'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Daha önce çok defa Arnavutluk'a geldik, burada başka şehirlerde de maçlar yaptık. Tekrar müsabaka yapacağız. Bu bir tur maçı. İlk maçı biz kazandık, avantajlı skorumuz var. Bu maçta da kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Kendilerine düşen görevlerini en şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bizi İstanbul'da zorladılar, burada da bizi zorlayacaklar, bunu bekliyoruz." dedi.

"Zemin biraz bozuk, onun dışında her şey güzel"

Tirana'daki bütün oyuncuların takım oyunu oynamaya, kontralarla hızlı hücuma çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, "Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları var. Kalecileri Türkiye'de oynamıştı. Rakibi daha önce de analiz ettik. İyi takım oyunu oynuyorlar. Arnavutluk'tan çok yetenekli oyuncular çıkabiliyor. Kendimizi iyi hissediyoruz. İlk maçta oyuna hakimdik, aynı şekilde oynamaya çalışacağız. Stadyum güzel. Zemin biraz bozuk, onun dışında her şey güzel. Rakibimiz iyi bir takım, biz de iyi takımız. Güzel futbol olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kendini kanıtlamış bir hoca olarak Tirana hocasına ne tür tavsiyeler verebileceği sorulan Güneş, şöyle konuştu:

"Ancak teşekkür ederim iltifat için. Benim bir şey söylemem gerekmez. Zaten hoca gereğini yapıyor. Gücüne göre takımını iyi yönetiyor. Biz de iyi takımız, bize karşı da iyi oynadı. Benim ona söyleyeceğim hiçbir şey yok. O zaten işini biliyor. Bu tamamen takımının kadrosuyla ilgili, hocanın bütünleşmesiyle ilgili. Birçok konuda Arnavutluk futboluna göre avantajlarımız var ama iyi oyuncular çıktı Arnavutluk'tan. Averajla şampiyonluğu kaybetti takımları. Hoca elinden geleni yapmıştır. Başarılar diliyorum kendisine. Bilmediğimiz, tanımadığımız için hocayla ilgili çok şey söyleyemem."

"Arkadaşımız yeni bir yol çizmek istedi, hayırlı olsun"

Şenol Güneş, teknik ekipten ayrılan Eren Şafak ile ilgili bir soruya, "Analiz konusunda yardım eden arkadaşımızdı. Yeni bir yol çizmek istedi. Hizmetlerine teşekkür ediyoruz. Hayır olsun." ifadesini kullandı.

Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un sakatlıklarıyla ilgili de konuşan Güneş, "Ghezzal, normal idmana pazartesi çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Hafta başı umarım idmana çıkarlar. Bazı oyuncularım var geride kalan. Transfere bağlı bazı değişikler olacaktır. Gönül isterdi ki müsabakada yer alsınlar. Baştan beri kullanamadık bazı oyuncuları." değerlendirmesinde bulundu.

Ghezzal'ın sakatlığıyla ilgili taraftarda bir korku olduğu belirtilerek performansı sorulan sorulan Şenol Güneş, "Ben yakından görüyorum ama siz daha çok biliyorsunuz, böyle bir sıkıntı var." diye vurguladı.

"Ghezzal bizim için, camia için değerli bir oyuncu"

Ghezzal'ın çalışıp elinden gelen gayreti gösterdiğini, kampta da iyi çalıştığını aktaran Güneş, "Hafif, küçük bir kanaması oldu. 'Bir hafta, 15 gün' dediler iyileşmesi için. Tedavisinin tamamlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ama ola da bilir. O yüzden çok transfer yapılıyor. Her oyuncu sürekli oynarsa hiç transfer yapmaya gerek yok. Kulüpler de para harcamaz. Üç forvetten hiçbiri yok aramızda. Düşünürsek başka transfer olabilir. Herkes zaman zaman çok şey söylüyor. Ghezzal bizim için, camia için değerli bir oyuncu. O da iyi niyetle çalışıyor. Kimsenin onu dışladığı yok. Kimseyi dışladığımız yok. O da elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağına işaret eden deneyimli hoca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bir tur maçı. İlk maçta zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun. Sonuca bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibin de gücünü biliyoruz, buna hazırlıklı olacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi biliyoruz. Her şey sahada belli olur. Plan, proje, işler sahada uygulanacak. Oyuncuların ciddiyetinden, maça konsantre olmalarından memnunum. Umarım kazanır ve döneriz. Rakibe de saygı duymak lazım. İyi oyuncuları var. İyi oynamaya çalışıyorlar. Yarın bizim için de zor maç olacaktır."

Necip Uysal: "Şu an stoperde daha iyi hissediyorum kendimi"

Toplantıda konuşan Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal da, maçın analizini yaptıklarını ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Kendini en çok hangi mevkide iyi hissettiği sorulan Uysal, "Şu an stoperde daha iyi hissediyorum kendimi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Takım olarak çok iyi olduklarını ve geçen hafta iyi bir maç çıkardıklarını aktaran deneyimli oyuncu, transferlerle ilgili de "Tabii ki gelenler olur, gidenler olur o hocanın takdiri. Biz sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız." diye konuştu.