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Timberwolves, Warriors'ı Yenerek Seriyi Eşitledi

Timberwolves, Warriors'ı Yenerek Seriyi Eşitledi
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NBA Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı 117-93 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Julius Randle'ın öne çıktığı maçta Timberwolves, evinde büyük bir galibiyet aldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.

NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.

Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.

Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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