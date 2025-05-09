Timberwolves, Warriors'ı Yenerek Seriyi Eşitledi
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı 117-93 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Julius Randle'ın öne çıktığı maçta Timberwolves, evinde büyük bir galibiyet aldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.
NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.
Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.
Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor