Tibor Pleiss: Takımımla gurur duyuyorum - Haberler

Finale yükseldikleri için takımı adına çok mutlu olduğunu kaydeden Alman oyuncu, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok çalıştık. Son yıllarda kaç tane ağır idman yaptığımızı hatırlamıyorum. Yaptığımız zorlu çalışmalar hedefimize ulaşmak adına her zaman karşılığını veriyor" dedi.

Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanmaları gerektiğini dile getiren Pleiss "Aynı zamanda birlikte oynamalıyız. Bu bizi son yıllarda çok daha güçlü yaptı. Topu hareket ettirmeliyiz, şanslar geldiğinde hazır olmalıyız. Birlikte defans yapmalıyız, birbirimize yardımcı olmalıyız. Eğer bunları yaparsak yarın kazanmak için ciddi bir şansımız olur" diyerek sözlerini noktaladı.