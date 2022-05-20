Tibor Pleiss: Takımımla gurur duyuyorum - Haberler

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Tibor Pleiss: Takımımla gurur duyuyorum

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Tibor Pleiss: Takımımla gurur duyuyorum

Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı müsabaka öncesinde Türk temsilcisinin yıldız oyuncusu Tibor Pleiss, basın mensuplarına konuştu.

Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı müsabaka öncesinde Türk temsilcisinin yıldız oyuncusu Tibor Pleiss, basın mensuplarına konuştu.

Finale yükseldikleri için takımı adına çok mutlu olduğunu kaydeden Alman oyuncu, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok çalıştık. Son yıllarda kaç tane ağır idman yaptığımızı hatırlamıyorum. Yaptığımız zorlu çalışmalar hedefimize ulaşmak adına her zaman karşılığını veriyor" dedi.

"BİRLİKTE DEFANS YAPMALIYIZ, BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLMALIYIZ"

Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanmaları gerektiğini dile getiren Pleiss "Aynı zamanda birlikte oynamalıyız. Bu bizi son yıllarda çok daha güçlü yaptı. Topu hareket ettirmeliyiz, şanslar geldiğinde hazır olmalıyız. Birlikte defans yapmalıyız, birbirimize yardımcı olmalıyız. Eğer bunları yaparsak yarın kazanmak için ciddi bir şansımız olur" diyerek sözlerini noktaladı.

- Yapmalıyız

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Türk, Spor, Haberler

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