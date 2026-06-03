Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda üç ayrılık
Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları, Çağla Çiçekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2024 yılından bu yana formamızı giyen Çağla Çiçekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı'ya kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."
Kaynak: AA / Metin Arslancan