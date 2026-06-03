Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda üç ayrılık

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılından bu yana formamızı giyen Çağla Çiçekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı'ya kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."