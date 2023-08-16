THY Kadın Voleybol Takımı Sağlık Kontrollerine Devam Ediyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı oyuncuları yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri ve muayenelerin ardından sağlık kontrolleri tamamlandı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyunculardan Şeyma Ercan, Buse Kayacan Sonsırma, Neriman Özsoy, Anthi Vasilantonaki, Dicle Nur Babat ve Melis Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.