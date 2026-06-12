Türk Hava Yolları, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer etti
Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları, 2026-2027 sezonu için Rus pasör çaprazı Anna Lazareva ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Zerenspor'da forma giymişti.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Lazareva, geçen sezonu Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor'da geçirdi.
Kaynak: AA / Can Öcal