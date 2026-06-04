Türk Hava Yolları, smaçör Merve Nezir ile yollarını ayırdı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, smaçör Merve Nezir ile 2025-2026 sezonu sonunda yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, smaçör Merve Nezir ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Merve Nezir'e kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan