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THY Euroleague Final Four'da Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

THY Euroleague Final Four'da Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu
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Fenerbahçe Beko, Olympiakos, AS Monaco ve Panathinaikos, THY Euroleague Final Four'da mücadele edecek. Fenerbahçe, Paris Basketbol'u 3-0 ile geçerken, Olympiakos ise Real Madrid'i 3-1 ile saf dışı bıraktı. Final Four, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de düzenlenecek.

THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Olympiakos, AS Monaco ve Panathinaikos takımları mücadele edecek.

THY Euroleague play-off serisinde 5. maçlar bugün tamamlandı ve Final Four'a kalan 2 takım daha belli oldu. Final Four'a ilk bilet alan Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 3-0'la geçerken, Olympiakos ise Real Madrid'i 3-1'lik seri sonunda saf dışı bıraktı. Play-off'larda 4. maçlar sonunda eşitlik olan eşleşmelerde Fransa temsilcisi AS Monaco, Barcelona'yı 85-84 mağlup etti ve son 4'e adını yazdırdı. A. Efes ise Yunanistan'da Panathinaikos'a konuk olurken, müsabakayı 75-67 kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri bileti almayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Berlin'deki Final Four'da parkeye çıkan 4 takımdan 3'ü bu yıl da bu başarıyı tekrarladı.

Kupa Abu Dabi'de yükselecek

Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek. Yarı finalde Fenerbahçe-Panathinaikos ile eşleşirken, Olympiakos da AS Monaco ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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