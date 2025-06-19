THY Avrupa Ligi'nde Değişiklikler: Dörtlü Finalde Üçüncülük Maçı Kaldırıldı

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Basketbol THY Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi duyuruldu. Yeni düzenlemeyle Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçı kaldırılacak. Sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi açıklanırken, yeni sezondan itibaren Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçının oynanmayacağı duyuruldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Güncellenen Avrupa Ligi tüzüğünün bir parçası olarak üçüncülük maçı, artık iki yarı final ve şampiyonluk maçının yer alacağı 2025-2026 sezonu Dörtlü Finali'nden itibaren kaldırılacak." denildi.

Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonundan itibaren mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılacak.

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği ligin yeni sezonunda yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, ??EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, ??Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, ??Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Ligde yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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