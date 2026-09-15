Thomas Reis, Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis, bordo-mavili kulüple görüşmek üzere Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları kapsamında Thomas Reis isminde karar kılındı. Daha önce Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Alman teknik adam, özel uçakla Trabzon'a ulaştı.

Trabzon'a gelen Reis'in, bordo-mavili kulüp yönetimiyle son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı