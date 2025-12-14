Haberler

Samsunspor-Başakşehir maçının ardından

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir'e 2-0 kaybettikleri maç sonrası, oyunculara gösterilen tepkilerin olumsuz etkilerini vurgulayarak, kendilerine destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir 2 gol attı." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda gol fırsatının olmadığı bir maç oynadıklarını söyledi.

RAMS Başakşehir'in Samsunspor'dan biraz daha fazla topa sahip olduğunu anlatan Reis, "İkinci yarıya ise biz biraz daha iyi başladık diyebilirim. İlerleyen dakikalarda birçok oyuncunun yorgun olduğunu gözlemledik. Net fırsatlar vermemekle birlikte bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı Başakşehir iki gol attı. Sonuç sebebiyle üzgün olduğumuzu belirtmem gerekiyor ama yola devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Oyunculara tepki gösterilmesine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Bu konuyla alakalı biraz sakin kalmam gerekiyor. Çünkü gösterilen tepkileri anlamakta zorlanıyorum. Taraftarlarımız bugün galip gelmek istiyorlar ve galip gelemediğimiz için de bugün üzgün olduklarını ve maçı kaybettiğimiz için de hayal kırıklığı yaşadıklarının da farkındayım. Burayı anlayabiliyorum ama maçta olanları ve tepkileri anlamakta açıkçası zorlanıyorum çünkü hiçbir oyuncu hatayı bilerek yapmaz, hata yapmak istemez. Ama gördüğünüz gibi bazı oyuncularımızı ıslıkladılar ve tepki gösterdiler. Ben bu tepkilerin takıma fayda sağlamadığı düşüncesindeyim. Keşke bana tepki göstermiş olsalardı ki bu konuda bana tepki gösterseler bununla alakalı herhangi bir problem de yapmazdım açıkçası. Sonuç olarak takımdan sorumlu olan benim."

Reis, kaleci Okan Kocuk'un 3 hafta öncesine kadar milli takımda oynaması gerektiğini taraftarların düşündüğünü işaret ederek, "Bugün ise onu ıslıkladılar ve çok çabuk bir şekilde her şey değişmiş oldu açıkçası bugün göstermiş oldukları tepkiyle. Tepkileri çok çabuk bir şekilde değişmiş oldu. Eyüp Aydın ise çok genç bir oyuncu ıslıklandığı için soyunma odasında şu an sessiz oturuyor. Ben ilk defa taraftarımızla alakalı bir şikayette bulunmak istiyorum bugün. Göstermiş oldukları o tepkiyi anlamakta zorlanıyorum. Keşke o tepkilerini bana göstermiş olsalardı. Oyuncularımı korumam gerekiyor. Taraftarlarımız bence çok şeyi unuttu. Geçen sene de göstermiş olduğumuz performansı belki taraftarımız unuttu. Bu takımın büyük bir çoğunluğu geçen sene de buradaydı ve bu takım 3. sırada tamamladı." şeklinde konuştu.

Geçen sene oynadıkları 16 maçta topladıkları puanın sadece 3 puan gerisinde olduklarını vurgulayan Reis, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de 25 ve Konferans Ligi'nde ise 10 puandayız. Bu açıkçası başarı için yeterli değil mi diye sormak istiyorum. Evet farkındayız. Oynamış olduğumuz son 3 karşılaşmayı kaybettik. Ama geçen sene veya önceki senelerde hem ligde hem Avrupa'da oynayan takımların göstermiş olduğu performansa ve almış oldukları puanlara bakacak olursanız belki bizden daha fazla puan toplamamışlardır. Bu kadar sakat oyuncumuzun olacağını beklemiyorduk. Gördüğünüz gibi birçok oyuncuyu aynı şekilde birçok karşılaşmada oynatmaya çalışıyoruz ve onların yorgun olması ve bazen de konsantrasyon eksikliği yaşamaları da normal. Maç bittikten sonra oyuncularımıza kenetlenmemiz gerektiğini söyledim. Bu sebepten dolayı da bizim birbirimizi korumamız ve birbirimize kenetlenmemiz lazım. Gördüğünüz gibi ne yazık ki dışarıda ıslıklamalar, tepkiler oldu. Keşke beni ıslıklamış olsalardı. Çünkü ben hocayım. Yeteri kadar tecrübem var ve güçlüyüm. Bu tepkileri belki kaldırabilirim. Ama bu tepkiler sahada olan oyunculara hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Öz güvenlerini kaybetmelerine sebep oluyor."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
