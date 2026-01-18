Haberler

Thomas Reis: "Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil"

Thomas Reis: 'Aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, aynı şehirden bir hakemin Süper Lig maçını yönetmesinin uygun olmadığını belirtti. Ayrıca, yaşanan kazanın yıl dönümüne de dikkat çekerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, "Federasyona bir tavsiye anlamında bir şeyler söylemek istiyorum; aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Maça başlamadan önce, iki gün sonra 20 Ocak 1989'da yaşanan kazanın yıl dönümü olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kaza, Samsunspor tarihinde çok kötü bir gündü. O kazada hayatını kaybeden insanların ailelerine buradan başsağlığı dilemek istiyorum. Açıkçası bir puanla yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi son karşılaşmalarda farklı farklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Bugün de bazı genç oyuncularımızı, U19 takımından getirdiğimiz oyuncuları kullandık. Gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugün Jules Oliver Ntcham sakatlıktan geri döndü ama onun da biraz zamana ihtiyacı var, bunu sizlerde muhtemelen görmüşsünüz. Diğer sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz. Onlar da iyileşirse ligin ikinci yarısı için iyi bir kadromuz olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği ile alakalı şunu söyleyebilirim zaten onların özellikle sağ tarafta rotasyon yapacağını ve pozisyon değiştireceğini biliyorduk. Maçın ilk dakikalarına bu anlamda biraz sıkıntılar yaşadık ki zaten buna göre de bir planımız vardı ama daha sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Gol pozisyonunda faul de verilebilirdi veya verilmeyebilirdi. Bugün itirazdan dolayı 3'üncü sarı kartımı gördüm. Açıkçası hiçbir şey yapmadığım halde bu kartın verildiği düşüncesindeyim. Federasyona bir tavsiye anlamında bir şeyler söylemek istiyorum; açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Çünkü aynı şehirden bir hakemin, Süper Lig maçını yönetmesi anlaşılır bir şey değil. Yüzde 50 pozisyonlarda bizim lehimize bir karar olmadı. Kenarda ise dördüncü hakem her zaman haklı olduğumu söyledi. Çünkü Lubomir Satka'nın pozisyonunda faul olduğunu düşünüyorum. Jules Oliver Ntcham'ın son dakikalardaki şutunda da bana göre bir korner olduğunu düşünüyorum. Federasyona tavsiye anlamında şunu söyleyebilirim, aynı şehirden hakemin o şehrin takımının maçını yönetmemeli. Ama sonuç olarak bakarsak çok değerli bir puan aldık" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı

Suriye'deki ateşkese ABD'den ilk yorum geldi
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var