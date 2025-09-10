Thomas Reis: Antalyaspor Maçı Zor Olacak

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Kendi evimizde taraftarımızın önünde üst üste oynayacağımız üç maç olacak. Bu karşılaşmalar evimizde oynanacağı için kolay gibi görünebilir ancak kesinlikle kolay olmayacak. Antalyaspor'da güçlü bir rakip ve böyle bir takıma karşı bu üç maçlık periyotta sahamızda ilk maça çıkacağız" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 13 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'de sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bu sezon lige 2024-2025 sezonundan daha iyi başladıklarını belirten Thomas Reis, "Geçen sezonun başlangıcıyla kıyasladığımızda bu yıl çok daha iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Geçen sene lige mağlubiyetle başlamıştık, bu sezon ise üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik aldık. Trabzonspor karşısında beraberlikle ayrıldık ve toplamda yedi puana ulaştık. Kendi sahamızda oynayacağımız üç maç bizim için büyük bir fırsat. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, daha sonra deplasmana giderek yolumuza devam edeceğiz. Ardından Avrupa'da da mücadele edeceğiz. Bu nedenle önümüzdeki üç maçlık periyotta alabildiğimiz kadar puan almamız çok önemli. Eğer istediğimiz puanları toplarsak ligin geri kalan kısmına da olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

'ŞUAN SADECE ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINA ODAKLANMALIYIZ'

Süper Lig'in 5'inci haftasında karşılaşacakları Antalyaspor karşılaşması için zor bir karşılaşma olacağını söyleyen Thomas Reis, "Bence şu an için sadece Antalyaspor karşılaşmasına odaklanmamız gerekiyor. Bizim için her maç çok değerli ve her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde üst üste oynayacağımız üç maç olacak. Bu karşılaşmalar evimizde oynanacağı için kolay gibi görünebilir ancak kesinlikle kolay olmayacak. Antalyaspor'da güçlü bir rakip ve böyle bir takıma karşı bu üç maçlık periyotta sahamızda ilk maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'EMRE KILINÇ MİNİMUM 3 MAÇ ARAMIZDA OLAMAYACAK'

Kırmızı-beyazlıların kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Reis, "Öncelikle Emre'den bahsetmek istiyorum. Eli kırıldığı için operasyon geçirmek zorunda kaldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Ne kadar süre bizimle olamayacağını şu an net olarak söyleyemiyorum. Minimum üç maç aramızda olmayacak. Daha sonrasında nasıl hissedeceğine göre süreci değerlendireceğiz. İyi hissederse en kısa sürede antrenmanlara başlayacaktır. Ancak dediğim gibi kesin bir süre vermem mümkün değil. Oyunculuğu ile ilgili şunu net bir şekilde söyleyebilirim; çok hızlı, top sürmede etkili ve böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz. Muja ve Dimata gibi ofansif oyuncular takımdan ayrıldı, bu nedenle böyle bir futbolcunun aramıza katılması bizim için önemli. Umarım gelecekte ondan en iyi şekilde faydalanabiliriz. Umarım bu süreçte yeni sakatlıklar yaşamayız. Emre'nin sakatlığı var ama en kısa sürede bize yeniden katılmasını bekliyoruz. Geçen sezon gösterdiğimiz performans sebebiyle beklentilerin arttığını biliyoruz. Biz de aynı şekilde başarılı olmak istiyoruz. Bunun için özgüvenli oynamamız, ikili mücadeleleri kazanmamız ve her top için savaşmamız gerekiyor. Maç maç ilerlemeliyiz. Her karşılaşmada yüzde yüzümüzü verirsek geçen sezon olduğu gibi bu sene de istediğimizi elde edebileceğimize inanıyorum" dedi.