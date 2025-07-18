Thomas Akyazılı, Karşıyaka'ya Veda Etti
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın oyun kurucusu Thomas Akyazılı, 3 sezon geçirdiği kulübe veda etti. Akyazılı, eski başantrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Esenler Erokspor'a transfer oldu.
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da oyun kurucu Thomas Akyazılı, yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.
Son 3 sezonda Karşıyaka forması giyen tecrübeli basketbolcu, "Son 3 yılı sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Bana ve aileme evimizden uzakta bir yuva verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Karşıyaka" diye konuştu.
Thomas, yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın eski başantrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Esenler Erokspor'a transfer oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor