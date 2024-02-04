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TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak Müsabakaları Tamamlandı

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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak müsabakaları Antalya Belek'te yapıldı. İbrahim Tarık Aslan ve Sude Bay birinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu, 2-4 Şubat tarihleri arasında Antalya Belek'te yapıldı.

Turun 1. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Klassis Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu katıldı.

Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossta Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 210 (-6) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya toplamda 224 (+8) gross skorla ikinci ve Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 227 (+11) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 215 (-1) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp toplamda 229 (+13) gross skorla ikinci ve Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 233 (+17) gross skorla üçüncü olarak turun ilk ayağını tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakalarını TGF Milli Takımlar Başantrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Başantrenör yardımcısı Çağatay Ural da yakından takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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