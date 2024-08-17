TGF Federasyon Kupası İstanbul'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) en prestijli organizasyonlardan biri olan TGF Federasyon Kupası, TGF Silivri Golf Sahası'nda başladı.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl 26'ncı kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, İstanbul Silivri'de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde iki gün boyunca oynanacak. 17-18 Ağustos tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlenecek turnuvada Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Ankara Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı toplam 76 golfçü sahaya çıktı.

İki raund oynanacak turnuvanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan 75 (+3) gross skorla lider durumda bulunurken, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez ile Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin 77 (+5)'er gross skorla ikinci basamağı paylaştı. Kadınlar grossda ise İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 79 (+7) gross skorla birinci durumda bulunurken, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir ile Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik 82 (+10)'ar gross skorla ikinci sırayı paylaştı.

Erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Orhan Kuran 69 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan 71 net skorla ikinci durumda bulunurken, Klassis Golf Kulübü'nden Hasan Karagöz ile Kemer Golf Kulübü'nden Selçuk Çetin 72'şer net skorla üçüncü basamağı paylaştı. Kadınlar A kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik 74 net skorla birinci sırada yer alırken, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci ile Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler 76'şar net skorla üçüncü basamağı paylaştı.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Eren Keskin 43 stableford puanla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Muhsin Bayramoğlu 40 stableford puanla ikinci sırada yer alırken, Ataşehir Golf Kulübü'nden Poyraz Arben Yılmaz, İstanbul Golf Kulübü'nden Mustafa Kaan Baral ile Klassis Golf Kulübü'nden Ahmet Kuran 38'er stableford puanla üçüncü basamağı paylaştı. Kadınlar B karegorisinde ise İstanbul Golf Kulübü'nden Selen Sedar 38 stableford puanla birinci, ferdi lisanslı Fatime İnce 36 stableford puanla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Defne Köseoğlu 35 stableford puanla üçüncü sırada turnuvanın ilk raundunu tamamladı.

Final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreninde turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, turnuvanın şampiyonu TGF Federasyon Kupası'nın üzerine ismini yazdıracak.