Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TGESF'nin 8. mali genel kurulunda 110 golbol kalesi temin edildiği açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TGESF'nin 8. mali genel kurulu Ankara'da yapıldı; faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı. TGESF Başkanı Ayhan Yıldırım, Avrupa'nın en iyisi olduklarını belirterek talepte bulunan kulüplere 110 golbol kalesi temin edildiğini söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (TGESF) mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun 8. mali genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

TGESF Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası düzeyde görme engelliler sporunda önemli bir konuma gelmesini sağlayan sporcular, antrenörler ve kulüplere teşekkür ederek, "Sportif başarı bakımınndan istatistiksel olarak Avrupa'nın bir numarasıyız. Görme engelliler spor branşlarında Avrupa'nın en iyisiyiz." dedi.

Kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalardan bahseden Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, talepte bulunan kulüplere 110 golbol kalesi temin ettik. Malzeme desteğinde bulunurken kulüplerin sporcu sayısına göre bir ayrım yapmadık. Tek sporcusu bulunan kulüplere dahi destek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!12

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...
Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı40

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş