TGESF'nin 8. mali genel kurulunda 110 golbol kalesi temin edildiği açıklandı

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (TGESF) mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyonun 8. mali genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

TGESF Başkanı Ayhan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası düzeyde görme engelliler sporunda önemli bir konuma gelmesini sağlayan sporcular, antrenörler ve kulüplere teşekkür ederek, "Sportif başarı bakımınndan istatistiksel olarak Avrupa'nın bir numarasıyız. Görme engelliler spor branşlarında Avrupa'nın en iyisiyiz." dedi.

Kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalardan bahseden Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, talepte bulunan kulüplere 110 golbol kalesi temin ettik. Malzeme desteğinde bulunurken kulüplerin sporcu sayısına göre bir ayrım yapmadık. Tek sporcusu bulunan kulüplere dahi destek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA