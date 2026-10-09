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TFF Yönetim Kurulu genel kurula kadar görevde kalacak, Montella ile yollar ayrıldı

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TFF Yönetim Kurulu genel kurula kadar görevde kalacak, Montella ile yollar ayrıldı
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TFF Yönetim Kurulu, toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Ayrıca Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı, istifa eden iki asil üyenin yerine İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen toplantının ardından olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldığını bildirdi. TFF, ayrıca Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan karara göre TFF Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevini sürdürecek. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine ise yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı.

Montella ile yollar ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde istifasını sunan TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın yerine ise TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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