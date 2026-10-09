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TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'da Montella ile yola devam etmeme kararı aldı

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TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldı. Yönetim, olağanüstü seçim önerilerine karşın olağan genel kurula kadar görevde kalacak; boşalan yönetim ve genel sekreterlik kadrolarına atama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Montella'yla yola devam etmeme kararı alındı.

Olağanüstü seçimli genel kurul önerilerine karşın yönetim kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edecek.

Daha önce TFF yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yerine İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildi.

İstifasını sunan bir diğer isim genel sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine ise TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görevini sürdüren Ahmet Erzurumlu atandı.

Kaynak: AA
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