TFF Yöneticisi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Beşiktaş'ı ziyaret etti

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ile Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı. Bronckhorst ve Aybaba, Türk futbolunun geleceği hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu.

Antrenman öncesinde futbolcularımızla selamlaşan Vincenzo Montella, milli futbolcularımızla ve İtalyan futbolcumuz Ciro Immobile ile bir süre sohbet etti. Immobile, imzaladığı Beşiktaş formasını Montella'ya hediye etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir süre Futbol A Takımımızın antrenmanını izledi" ifadeleri kullanıldı.