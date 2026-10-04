TFF, yeniden Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı'ya tebrik mesajı yayımladı

TFF, yeniden Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı'ya tebrik mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'ya tebrik mesajı gönderdi. Federasyonun internet sitesinden paylaşılan mesajda, Adalı ve yönetim kurulu tebrik edilerek yeni yönetim dönemlerinde başarılar dilendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA