TFF'ye mektup yazdılar! Beşiktaş, Hatay ve Gaziantep maçlarının yok sayılmasını istedi

Beşiktaş, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi üzerine TFF'ye bir mektup yazdı ve iki takımın maçlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.

Beşiktaş, büyük yıkımların yaşandığı deprem sonrası Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep Fk'nın maçlarının yok hükmünde sayılması talebinde bulunarak TFF'ye bir yazı gönderdi.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep Fk'nın ligden düşmemesi konusunda kulüpler olarak mutabık kaldıklarını, ancak bu kulüplerin oynadıkları maçların sayılmaması gerektiğini ifade etmişti.

TFF'YE MEKTUP YAZILDI

Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye yazılan mektupta, "Söz konusu iki takımla oynanacak maçlar hakkındaki karar, takımların ligden çekileceği açıklamasına dayandırılacaksa ve bu ligden çekilme ile birlikte ligden düşürülme kararı alınmayacaksa, hükmen mağlubiyetin dayanağının hukuken ve fiilen bu olamayacağı açıkça ortadadır. Kulübümüzün ve camiamızın bu iki güzide takımımızın Süper Lig'de kalmaları yönündeki uygulamayı arzuladığını ve desteklediğini bir kez daha belirtiyoruz. Bu nedenle Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynamış oldukları bütün maçların yok hükmünde sayılması talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haklarımızın ısrarla takipçisi olacağımızı arz ederiz." ifadeleri yer aldı.