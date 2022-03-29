TFF'ye Fenerbahçelileri çıldırtacak başkan adayı! Haluk Ulusoy geri mi dönüyor?

1997-2004 ve 2006-2008 yılları arasında 2 farklı dönemde TFF Başkanlığı yapan Haluk Ulusoy'un yeniden Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı söylentileri büyük dikkat çekti.

KULÜPLERİN DESTEĞİNİ ALMAYA BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni dönemi için çalışmalar başlarken, iddialar birbiri ardına gelmeye başladı. Mevcut TFF'nin görev süresinin yaklaşık 14 ay sonra bitecek olması nedeniyle kulislerde hareketlenme yaşanırken, gündeme eski başkanlardan Haluk Ulusoy'un ismi geldi. Ulusoy'un önemli kulüplerin desteğini almaya başladığı ifade ediliyor. Adaylık konusunda herhangi bir çalışması olmayan ve TFF'deki gelişmeleri dışarıdan takip eden Haluk Ulusoy'un süreçle ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

"HER ŞEYİN SONU VARDIR"

TFF Başkanlığı yaptığı 1997-2004 ve 2006-2008 yılları arasında Galatasaray'ın 5 kez şampiyon olması sebebiyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Haluk Ulusoy, sarı-kırmızılıların Kadıköy'de sarı-lacivertlileri devirdiği maçın ardından ise yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 sene sonra Fenerbahçe'yi yendiği derbinin ardından, "Her şeyin sonu vardır. Galatasaray tebrikler" ifadelerini kullanarak kükreyen aslan fotoğrafı paylaşmıştı. Öte yandan Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde A Milli Takım, tarihinin en büyük başarısını kazanarak Dünya Kupası'nda 3. oldu.

Haberler.com - Spor