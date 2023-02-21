TFF'ye başvuru yaptılar! Yarım asırlık kulüpte ligden çekiliyor

Ülkemizde yaşanan ve 10 ilde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinden etkilenen spor kulüpleri arasında yer alan Elazığspor ligden çekilme kararı aldı. Kulüp yetkilileri TFF'ye yazı göndererek ligde olmayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ligden çekilen takımların arasına bir yenisi daha eklendi. Elazığspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer, depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

9 TAKIM ÇEKİLMİŞTİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak. TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.

11'İNCİ SIRADA YER ALIYORLAR

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde ederken 24 puanla 11. sırada yer alıyor.