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TFF ve UEFA İş Birliği Toplantısı İsviçre'de Gerçekleşti

TFF ve UEFA İş Birliği Toplantısı İsviçre'de Gerçekleşti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek UEFA İstanbul temsilciliğinin açılışı ve Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi.

TFF internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA'nın Nyon kentinde bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı. Toplantıda, Nisan ayı içerisinde UEFA başkanı Alexander Ceferin'in katılımıyla UEFA İstanbul temsilciliğinin açılışının gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda ülkemizde hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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