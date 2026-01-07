TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

Futbol dünyasını sarsan bahis operasyonları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplere yönelik yeni bir karar tebliğ etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından iletilen "yürütmenin durdurulması" kararının ardından TFF'nin harekete geçtiği öğrenildi.

TFF'DEN KULÜPLERE RESMİ TALİMAT

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bu sabah kulüplere gönderdiği yazıyla, Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. Talimatın, stadyumlar başta olmak üzere resmi alanlardaki tüm görünür reklamları kapsadığı aktarıldı.

"SİYAH BANTLA KAPATIN" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, federasyon kulüplerden, statlarda ve resmi alanlarda bulunan yasal bahis reklamlarının siyah sticker ile kapatılmasını istedi. Uygulamanın, ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi durumda TFF temsilcilerinin rapor tutacağı kaydedildi.

LİG İSİM SPONSORLUKLARI DA KALDIRILDI

Talimatın ardından TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Bu adımın, federasyonun bahis reklamlarına karşı aldığı tavrın bir göstergesi olduğu yorumları yapıldı.

UYGULAMA BİR SONRAKİ BİLDİRİME KADAR SÜRECEK

Tahir Kum'un aktardığı bilgilere göre, kulüplere gönderilen yazıda uygulamanın bir sonraki bildirime kadar geçerli olacağı ifade edildi. Kararın kapsamı ve olası yeni adımların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.