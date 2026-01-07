Haberler

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak Haber Videosunu İzle
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, bahis operasyonları sonrası kulüplere stadyumlarda yer alan yasal bahis reklamlarının kapatılmasını ve siyah bant kullanılmasını isteyen bir talimat gönderdi. TFF, Türkiye'deki bahis sitelerinin tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerini yasakladığını bildirdi. Bu talimat, stadyumlar ve resmi alanlardaki tüm görünür reklamları kapsıyor. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorlukları da kaldırıldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerini yasakladı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerden stadyumlar ve resmi alanlardaki yasal bahis reklamlarını siyah sticker ile kapatmalarını istedi.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesindeki lig isim sponsorluklarını kaldırdı.

Futbol dünyasını sarsan bahis operasyonları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplere yönelik yeni bir karar tebliğ etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından iletilen "yürütmenin durdurulması" kararının ardından TFF'nin harekete geçtiği öğrenildi.

TFF'DEN KULÜPLERE RESMİ TALİMAT

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bu sabah kulüplere gönderdiği yazıyla, Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. Talimatın, stadyumlar başta olmak üzere resmi alanlardaki tüm görünür reklamları kapsadığı aktarıldı.

"SİYAH BANTLA KAPATIN" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, federasyon kulüplerden, statlarda ve resmi alanlarda bulunan yasal bahis reklamlarının siyah sticker ile kapatılmasını istedi. Uygulamanın, ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi durumda TFF temsilcilerinin rapor tutacağı kaydedildi.

LİG İSİM SPONSORLUKLARI DA KALDIRILDI

Talimatın ardından TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Bu adımın, federasyonun bahis reklamlarına karşı aldığı tavrın bir göstergesi olduğu yorumları yapıldı.

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

UYGULAMA BİR SONRAKİ BİLDİRİME KADAR SÜRECEK

Tahir Kum'un aktardığı bilgilere göre, kulüplere gönderilen yazıda uygulamanın bir sonraki bildirime kadar geçerli olacağı ifade edildi. Kararın kapsamı ve olası yeni adımların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Trump'ın 'petrol' açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

Trump'ın müjde diye duyurduğu gelişme Çin'i küplere bindirdi