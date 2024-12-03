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TFF, Üç Büyük Takımı PFDK'ya Sevk Etti

TFF, Üç Büyük Takımı PFDK'ya Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Hatayspor ve bazı teknik direktörler de disiplin işlemlerine tabi tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı

Galatasaray ve Beşiktaş, saha olayları

Hatayspor, 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok, sportmenliğe aykırı hareketleri

Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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